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Американская компания свернула проект контактных линз с глюкометром

Наука

Компании удалось добиться успехов с другими типами «умных линз»

Вашингтон, 18 ноября 2018, 13:57 — REGNUM  Американская компания Verily Life Sciences, производящая контактные линзы, определяющие уровень глюкозы в крови, решила свернуть проект из-за недостаточного уровня точности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект контактных линз с датчиками глюкозы, которые помогут людям с диабетом следить за уровнем сахара в крови, стал одним из первых для компании Verily. Она начала его совместно с компанией Alcon в 2014 году.

Клинические исследования показали, что точность работы датчиков на контактных линзах является недостаточной. Также на показатели влияли внешние условия, поэтому компания отказалась от идеи встраивания глюкометров в контактные линзы.

В Verily отметили, что, несмотря на неудачу с этим проектом, им удалось добиться успехов с другими типами «умных линз». Сейчас компания выпускает линзы, помогающие при восстановлении после операции по удалению катаракты, а также линзы для борьбы с пресбиопией.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года ученые из Великобритании представили пластырь со специальными датчиками, который определяет уровень глюкозы в крови без забора крови.

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Научные исследования
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