Выбран новый район падения фрагментов ракет при пусках с «Восточного»

Зея, Амурская область, , 12:24 — REGNUM Новую зону для падения фрагментов первых ступеней ракет-носителей при запусках с космодрома «Восточный» определили специалисты «Роскосмоса». Об этом сообщает газета «Зейский вестник».

Главный специалист Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в «Роскосмос») Игорь Ляховенко сообщил, что на космодроме «Восточный» идет подготовка новой трассы для запуска на приполярную орбиту группировок спутников в рамках проекта OneWeb.

Также для вывода спутников на приполярную орбиту будет скорректирована зона падения первой ступени. Специалисты выбрали новую зону падения в Зейском районе Амурской области севернее БАМа и западнее станции Улак.

Ляховенко сообщил, что на выбранной территории не находится никаких объектов инфраструктуры. Он добавил, что перед пусками ракет будут проводиться контрольные облеты, чтобы исключить возможность нахождения людей в зоне падения первой ступени.

Специалист «Роскосмоса» подчеркнул, что в истории отечественной авиации не было ни одного случая, когда при падении упавших деталей ракет-носителей пострадали люди.

Отметим, проект OneWeb первоначально назывался WorldVu. Он представляет собой группировку из большого количества околоземных спутников, которые должны обеспечить широкополостным доступом в сеть интернет людей по всему миру. Автором проекта является британская компания OneWeb LLC.

Вывод спутников на орбиту будет осуществляться с использованием российских ракет-носителей «Союз». По предварительным данным потребуется около 20 пусков.