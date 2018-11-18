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Выбран новый район падения фрагментов ракет при пусках с «Восточного»

Наука

На космодроме Восточный идет подготовка новой трассы для запуска на приполярную орбиту группировок спутников в рамках проекта OneWeb

Выбран новый район падения фрагментов ракет при пусках с «Восточного»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Пуск ракеты с космодрома «Восточный»

Зея, Амурская область, 18 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  Новую зону для падения фрагментов первых ступеней ракет-носителей при запусках с космодрома «Восточный» определили специалисты «Роскосмоса». Об этом сообщает газета «Зейский вестник».

Главный специалист Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в «Роскосмос») Игорь Ляховенко сообщил, что на космодроме «Восточный» идет подготовка новой трассы для запуска на приполярную орбиту группировок спутников в рамках проекта OneWeb.

Также для вывода спутников на приполярную орбиту будет скорректирована зона падения первой ступени. Специалисты выбрали новую зону падения в Зейском районе Амурской области севернее БАМа и западнее станции Улак.

Ляховенко сообщил, что на выбранной территории не находится никаких объектов инфраструктуры. Он добавил, что перед пусками ракет будут проводиться контрольные облеты, чтобы исключить возможность нахождения людей в зоне падения первой ступени.

Специалист «Роскосмоса» подчеркнул, что в истории отечественной авиации не было ни одного случая, когда при падении упавших деталей ракет-носителей пострадали люди.

Отметим, проект OneWeb первоначально назывался WorldVu. Он представляет собой группировку из большого количества околоземных спутников, которые должны обеспечить широкополостным доступом в сеть интернет людей по всему миру. Автором проекта является британская компания OneWeb LLC.

Вывод спутников на орбиту будет осуществляться с использованием российских ракет-носителей «Союз». По предварительным данным потребуется около 20 пусков.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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