Две научные онлайн-библиотеки заблокированы за пиратство

Москва, , 13:56 — REGNUM Московский городской суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к интернет-ресурсам порталов Sci-Hub и LibGen, нарушивших авторское право. Определение суда опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Крупная международная научная издательская компания Springer Nature подала заявление в московский городской суд. Издательство обвинило порталы Sci-Hub и LibGen в публикации трех статей без соблюдения авторских прав.

22 октября московский городской суд вынес определение суда о предварительном обеспечении защиты исключительных прав. Определение обязывает Роскомнадзор прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование произведений, нарушивших авторское право на сайтах Sci-Hub и LibGen.

1 ноября было зарегистрировано исковое заявление от компании Springer Nature. Беседа по этому делу назначена московским городским судом на 23 ноября.

Отметим, интернет-ресурс Sci-Hub предоставляет доступ к более чем 64,5 миллионам научных статей и прочих работ. База Library Genesis (LibGen) содержит более 52 миллионов статей.

В 2015 году издательство Elsevier подало жалобу на эти ресурсы, обвинив их в нарушении авторских прав. Оригинальные домены порталов были заблокированы по решению американского суда, после чего сайты продолжили работу под другими доменами.

В 2017 году окружной суд Нью-Йорка удовлетворил $15-миллионный иск Elsevier к Sci-Hub, LibGen и связанным с ними сайтам.