Ученые разработали «солнечные батареи» для дрожжевых клеток

Кембридж , США, , 09:44 — REGNUM Ученые предложили использовать специальные светособирающие наночастицы для повышения эффективности работы дрожжевых клеток. Исследование опубликовано в журнале Science.

Группа американских ученых под руководством Цзюньлиня Го из Гарвардского университета разработала гибридную платформу, состоящую из неорганических светособирающих частиц фосфата индия и генетически модифицированных дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

Эти дрожжевые клетки используются в промышленности для синтеза некоторых химических веществ. Использование светособирающих наночастиц стимулирует деятельность дрожжевых клеток и повышает их производительность.

Эффективность новой технологии была подтверждена лабораторными экспериментами по производству шикимовой кислоты. Авторы исследования считают, что их разработка позволит повысить эффективность процессов в биопроизовдстве.

Отметим, дрожжи применяются не только в пищевой промышленности для изготовления хлеба, кваса и спиртных напитков. Эти одноклеточные грибы используются в промышленности для изготовления ксилита, ферментов и пищевых добавок, а также для очистки от нефтяных загрязнений.