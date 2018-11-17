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Ученые разработали «солнечные батареи» для дрожжевых клеток

Наука

Группа американских ученых разработала гибридную платформу, состоящую из неорганических светособирающих частиц фосфата индия и генетически модифицированных дрожжей

Кембридж , США, 17 ноября 2018, 09:44 — REGNUM  Ученые предложили использовать специальные светособирающие наночастицы для повышения эффективности работы дрожжевых клеток. Исследование опубликовано в журнале Science.

Группа американских ученых под руководством Цзюньлиня Го из Гарвардского университета разработала гибридную платформу, состоящую из неорганических светособирающих частиц фосфата индия и генетически модифицированных дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

Эти дрожжевые клетки используются в промышленности для синтеза некоторых химических веществ. Использование светособирающих наночастиц стимулирует деятельность дрожжевых клеток и повышает их производительность.

Эффективность новой технологии была подтверждена лабораторными экспериментами по производству шикимовой кислоты. Авторы исследования считают, что их разработка позволит повысить эффективность процессов в биопроизовдстве.

Отметим, дрожжи применяются не только в пищевой промышленности для изготовления хлеба, кваса и спиртных напитков. Эти одноклеточные грибы используются в промышленности для изготовления ксилита, ферментов и пищевых добавок, а также для очистки от нефтяных загрязнений.

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Научные исследования
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