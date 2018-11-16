Ракета «Союз-ФГ» вывела космический грузовик «Прогресс МС-10» на орбиту

Москва, , 23:04 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-ФГ» благополучно вывела на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-10», сообщает 16 ноября Интерфакс АВН.

На данный момент грузовой корабль отделился от ракеты-носителя и раскрыл антенны и солнечные батареи.

Как сообщало ИА REGNUM, космический грузовик «Прогресс МС-10» доставит экипажу МКС 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, кислород, оборудование для технического обслуживания орбитальной станции. Корабль будет пристыкован к станции до марта 2019 года.

По плану полета, «Прогресс МС-10» 18 ноября в 22:30 мск должен пристыковаться к российскому модулю «Звезда». Стыковка будет происходить автоматически, контролировать процесс с борта МКС будет российский космонавт Сергей Прокопьев.

Напомним, старт «Союза-ФГ» был произведен с «Гагаринской» площадки космодрома Байконур 16 ноября в 21:14 мск.

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