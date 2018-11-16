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Учёные: орангутаны способны рассказывать о прошедших событиях

Наука

Орангутаны оказались единственными из человекообразных обезьян, кто на это способен

Учёные: орангутаны способны рассказывать о прошедших событиях
christels
Орангутаны

Сент-Андрус, Великобритания, 16 ноября 2018, 15:59 — REGNUM  Учёные из Великобритании пришли к выводу, что орангутаны являются единственными из человекообразных обезьян, кто способен сообщать сородичам о прошедших событиях. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные проводили исследования на острове Суматра и наблюдали за самками орангутанов. Исследователи надевали на себя мешки, выкрашенные в цвет шкуры хищников, и подходили к обезьянам, сидевшим на дереве. Спустя пару минут они уходили и следили за реакцией.

Отмечается, что обезьяны хватали детенышей и лезли выше на дерево, а спустя некоторое время издавали сигнал тревоги — серию чмокающих звуков. Как правило, это происходило через семь минут после появления «хищника».

Согласно предположению учёных, самки орангутанов таким образом сообщают своим сородичам о прошедших событиях.

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Научные исследования
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