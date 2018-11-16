Российские археологи раскопали в Эквадоре погребения 60-вековой давности

Владивосток, , 12:05 — REGNUM Три погребения древних обитателей Южной Америки возрастом от 6 до 10 тысяч лет раскопали Археологи Дальневосточного федерального университета в ходе новой экспедиции в Эквадор, сообщает 16 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что находки были обнаружены на новом памятнике Лома Атауальпа. Они относятся к археологической культуре Лас-Вегас эпохи каменного века. После исследования артефактов ученые планируют понять развитие древних культур на берегах Тихого океана и уточнить историю зарождения древнеамериканских цивилизаций. Исследования ведутся совместно с Приморским политехническим университетом в городе Гуаякиль (ESPOL, Эквадор).

В настоящее время материалы экспедиции обрабатывают эксперты из нескольких стран. Найденные каменные орудия труда исследуют в Университете Тохоку (Япония) на предмет следов производственной деятельности, чтобы понять, как их использовали. Туда же отправлены образцы для получения точной датировки с помощью радиоуглеродного анализа. Параллельно антропологи из Кунсткамеры (Санкт-Петербург) и Института проблем освоения Севера (Тюмень) приступили к исследованию морфологических особенностей найденных человеческих останков.

Археологи ДВФУ ведут работы в Эквадоре с 2014 года. Научный проект по исследованию древних культур Тихоокеанского побережья выполняется в партнерстве с Приморским политехническим университетом. Главная цель — сравнить адаптацию человека к изменениям среды в древности на противоположных сторонах океана — берегах Южной Америки и Восточной Азии. Параллельно исследования проводятся в южном Приморье, в том числе на острове Русский.

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