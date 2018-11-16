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Учёные: условия жизни птенцов оляпки влияют на качество их взрослых песен

Наука

Самцы оляпки, получавшие в детстве больше пищи, поют чаще и разнообразнее

Учёные: условия жизни птенцов оляпки влияют на качество их взрослых песен
Олексій Карпенко
Оляпка обыкновенная (Cinclus cinclus)

Лондон, 16 ноября 2018, 11:32 — REGNUM  Учёные из Великобритании пришли к выводу, что условия жизни птенцов оляпки влияют на качество их песен во взрослом возрасте. Об этом сообщается в журнале PLOS One.

По наблюдениям учёных, самцы оляпки, получавшие в детстве больше пищи, поют чаще и разнообразнее, чем те, которые провели голодное детство в многодетном выводке.

Отмечается, что эти наблюдения учёных стали первым свидетельством влияния условий жизни самцов оляпки на качество их песен и, соответственно, на привлекательность для самок.

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Научные исследования
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