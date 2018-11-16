Пятница, 16 Ноября 2018 года
12:25:44 МСК

Учёные связали частое потребление кофе с чувствительностью к кофеину

Наука

Люди, чувствительные к вкусу кофеина, пили больше четырех чашек кофе в день

Учёные связали частое потребление кофе с чувствительностью к кофеину
Couleur
Кофе

Вашингтон, 16 ноября 2018, 11:23 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что высокая чувствительность к вкусу кофеина связана с частым потреблением кофе. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Учёные провели анализ геномов из базы данных и выяснили, есть ли зависимость между генами рецепторов горького вкуса у человека и восприятием вкуса. Выяснилось, что частое потребление кофе влияет на высокую чувствительность к вкусу кофеина.

Отмечается, что люди, чувствительные к вкусу кофеина, пили больше четырех чашек кофе в день, предпочитая его чаю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что употребление кофе в умеренных количествах повышает внимание и работоспособность, что способствует командной работе.

Читайте также: Учёные: употребление кофе улучшает командную работу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить