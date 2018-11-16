Учёные связали частое потребление кофе с чувствительностью к кофеину

Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что высокая чувствительность к вкусу кофеина связана с частым потреблением кофе. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Учёные провели анализ геномов из базы данных и выяснили, есть ли зависимость между генами рецепторов горького вкуса у человека и восприятием вкуса. Выяснилось, что частое потребление кофе влияет на высокую чувствительность к вкусу кофеина.

Отмечается, что люди, чувствительные к вкусу кофеина, пили больше четырех чашек кофе в день, предпочитая его чаю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что употребление кофе в умеренных количествах повышает внимание и работоспособность, что способствует командной работе.

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