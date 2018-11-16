Учёные получили необычные модификации диоксида кремния

Байройт, Германия, , 10:50 — REGNUM Международная группа учёных получила две новые модификации диоксида кремния высокого давления. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Учёные синтезировали метастабильные фазы коэсита, в которых кремний имеет координационное число от четырех до шести. Возможность образования таких кристаллов может объяснить, как распределяются силикатные минералы в глубоких слоях мантии Земли.

Отмечается, что некоторые из октаэдров, образованных атомами кислорода, соединяются в этих структурах по граням, что не характерно для большинства кристаллических структур.

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