Российские и финские физики исследуют свойства сплавов Гейслера

Челябинск, , 10:18 — REGNUM Учёные-физики Челябинского государственного университета посетили Лаппеенратский технологический университет (Финляндия) с целью доработки исследования свойств сплавов Гейслера, сообщила пресс-служба российского вуза.

«Коллеги из Финляндии Эркки Ляхдеранта и Бернардо Барбиеллини в марте предложили нам использовать для исследования свойств сплавов Гейслера их авторский потенциал, который описывает взаимодействие атомов в кристаллах и молекулах», — сообщил проректор по научной работе ЧелГУ, профессор Василий Бучельников.

После этого учёные челябинского вуза провели расчёты и выяснили, что потенциал работает хорошо только в случае стандартного взаимодействия атомов в сплавах. После этого был написан черновик научной статьи, а поделиться результатами и доработать материал в интерактивном режиме было решено в Лаппеенратском технологическом университете. Готовая статья направлена в рецензируемый научный журнал по физике конденсированного состояния Physical Review B.

Сплавы Гейслера — это тройное интерметаллическое соединение. Наиболее широко на практике используется сплав Гейслера вида Ni2MnGa. Он проявляет память формы и сверхупругость и возможность управления этими эффектами с помощью магнитного поля, вплоть до изменения на глазах формы предмета из сплава при помещении его в магнитное поле.

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