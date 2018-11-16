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В Южном университете изучили карбонатно-кальциевую систему почв

Наука

Исследование позволит уменьшить потери органического вещества в почве

Ростов-на-Дону, 16 ноября 2018, 09:52 — REGNUM  Учёные Южного федерального университета и Института плодородия почв Юга России создали термодинамическую модель карбонатно-кальциевого равновесия в загрязненных почвах. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Карбонатно-кальциевая система определяет состав почвенного раствора, его окислительно-восстановительные и кислотно-основные свойства. В ходе работы учёные изучили влияние водорастворимого органического вещества и ионов тяжелых металлов (на примере свинца) на состояние карбонатно-кальциевого равновесия в почвенном растворе каштановых почв сухой степи.

В результате была установлена природа пересыщения почвенных растворов карбонатом кальция и создана термодинамическая модель карбонатно-кальциевого равновесия в почвах степной зоны.

Отмечается, что исследование позволит уменьшить потери органического вещества и усилит пассивирование тяжелых металлов в почве. Этому будут способствовать предложенные научным коллективом способы обработки почвы. Предполагается, что в будущем удастся преодолеть большой стратегический вызов сохранения почв и увеличения их плодородия, создать устойчивую экосферу для высокого качества жизни.

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Почвенный кризис, плодородие и здоровье почвы
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