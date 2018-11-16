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В Германии обсудили влияние изменения климата на эндемиков Байкала

Наука

Учёные из России сделали доклады по теме влияния глобальных климатических изменений на природу озера

Берлин, 16 ноября 2018, 08:47 — REGNUM  Сотрудники Научно-исследовательского института биологии Иркутского государственного университета приняли участие в российско-немецком семинаре, который прошёл в Германии в рамках реализации проекта «Влияние изменения климата на адаптированных к холоду эндемиков озера Байкал». Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие состоялось в университете города Бремен в первой половине ноября.

«В ходе проведенного семинара сделаны научные доклады на тему потенциальных эффектов глобальных климатических изменений на эндемичную биоту озера Байкал, — сообщил директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев. — Также прошло обсуждение планов совместных экспедиционных и лабораторных работ, согласована программа обмена молодых ученых — участников проекта».

Летом 2018 года проект получил поддержку Российского научного фонда и крупнейшей научно-исследовательской организации Германии — Объединения имени Гельмгольца. Руководителем проекта является кандидат биологических наук Дарья Бедулина из лаборатории «Проблемы адаптации биосистем» НИИ биологии ИГУ.

Проект выполняется совместно с учеными из Центра экологических исследований им. Гельмгольца — UFZ и Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера — AWI, а также с коллегами из университетов городов Лейпциг и Кобруг.

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Байкал – великий и уязвимый
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