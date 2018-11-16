Выявлена роль молекулы — транспортера глюкозы в развитии рака

Окленд, США, , 08:41 — REGNUM Исследователи из Калифорнийского университета (США) выявили связь между повышением содержания в клетках организма вещества SGLT2 и вероятным развитием онкологических заболеваний. Результаты работы были опубликованы в журнале MedicalXpress.

Отмечается, что молекулы указанного вещества под названием натрий-глюкозный котранспортер 2 (SGLT2) помогают клеткам опухоли усваивать глюкозу, необходимую для роста злокачественного новообразования. Установить роль SGLT2 в механизме развития рака ученым удалось с помощью позитронно-эмиссионной томографии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что специалисты Балтийского федерального университета им. И. Канта совместно с сотрудниками кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов Уральского федерального университета ищут возможности для диагностирования и лечения рака с помощью наночастиц.

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