Удержать молодёжь: в Кузбассе хотят создать научно-образовательный центр

Кемерово, , 08:27 — REGNUM В Кемеровской области собираются создать Научно-образовательный центр. Губернатор региона Сергей Цивилёв уже распорядился подготовить соответствующую документацию для подачи заявки, сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

Как заявил Цивилёв, в Стратегии развития Кемеровской области до 2035 года заложено много серьёзных проектов, и для их реализации требуются современные, квалифицированные кадры.

«Без решения проблем «золотого треугольника» (наука — образование — производство) невозможно осуществить технологический рывок. Как показывает практика, готовить специалистов за пределами Кузбасса неэффективно, так как молодёжь не возвращается. Поэтому нужно создать в регионе все условия для учебы и трудоустройства», — подчеркнул он.

Глава региона поручил до конца декабря подготовить соответствующие документы и подать заявку в Министерство науки и высшего образования России для участия в федеральной программе. Также Сергей Цивилёв объявил о создании при губернаторе совета по образованию, который займётся разработкой, внедрением и продвижением различных образовательных программ.

Отметим, что национальный проект «Образование» предусматривает инструменты для развития системы высшего образования и научных исследований в стране. Один из них — создание научно-образовательных центров мирового уровня. Запланировано открытие не менее 15 таких центров по всей стране. Что касается Кузбасса, то планируется, что Центр объединит усилия научных организаций, вузов и промышленных предприятий региона и позволит усилить работу в сфере подготовки профессиональных кадров и востребованных специалистов.