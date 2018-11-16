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Учёные в Приморье научились получать антисептик из рыбного жира

Наука

Новый способ получения медикамента разработчики уже запатентовали

Владивосток, 16 ноября 2018, 08:18 — REGNUM  В Приморском крае учёные получили новый антисептик из рыбных жиров. Для его разработки использовались жиры промысловых рыб Тихого океана: иваси, сайры, сельди, минтая. Авторы разработки — специалисты Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета — отмечают, что производство нового антисептика отличается технологической простотой и экономичностью. Об этом сообщается на сайте вуза.

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«Новое запатентованное средство может использоваться в лечении заболеваний кожи и слизистых оболочек, вызванных бактериями, микроскопическими грибами и простейшими», — пояснили учёные.

В ходе экспериментов исследователи установили, что добавление в полученную смесь солей поливалентных металлов — меди, железа, хрома, никеля — повышает скорость накопления и ёмкость антимикробной активности. Новый способ получения антисептического средства учёные уже запатентовали.

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В ближайшее время планируется провести клинические испытания перед использованием антисептика в медицине.

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