Звездопад Леониды достигнет пика 17 ноября

Москва, , 14:44 — REGNUM Жители России смогут наблюдать наиболее интенсивный метеорный поток Леониды ночью с 16 на 17 и с 17 на 18 ноября. За час можно будет увидеть до 25 «падающих звезд».

Ноябрьский звездопад получил название в честь созвездия Льва, где находится его видимый источник на ночном небе. Метеоры пролетают не так часто, как, например, в августе, но они яркие и крупные.

Метеоры — это влетающие в атмосферу частицы кометы Темпеля-Туттля, которая обращается вокруг Солнца примерно за 33 года. Именно с такой периодичностью на Земле наблюдают максимум метеорного потока. Самыми яркими Леониды были в 1833 году, когда с неба «падали» тысячи звезд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 ноября в небе наблюдался «поцелуй» Луны и Сатурна — светила почти слились на небе. Кроме того, максимума в ту же дочь достиг звездопад Северные Тауриды.

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