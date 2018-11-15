Учёные: у рыбок гуппи реакция самок на самцов зависит от восприятия света

Токио, , 12:36 — REGNUM Учёные из Японии пришли к выводу, что реакция самок гуппи на самцов зависит от генотипа, который отвечает за восприятие света с разной длиной волны. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Отмечается, что особи с разным генотипом по-разному реагируют на цвета. При этом те, у кого выше экспрессия генов, отвечающих за восприятие ярких цветов, предпочитают самцов с ярким окрасом.

Кроме того, реакция самок гуппи также зависит от освещенности места обитания.

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