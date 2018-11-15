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Учёные связали алкоголизм с климатическими условиями

Наука

Количество потребляемого алкоголя может зависеть от климатических условий

Вашингтон, 15 ноября 2018, 12:19 — REGNUM  Учёные из США, Мексики и Испании пришли к выводу, что количество потребляемого алкоголя может зависеть от климатических условий. Об этом сообщается в журнале Hepatology.

Учёные провели анализ информации о потреблении алкоголя жителями 193 стран. Выяснилось, что доля пьющего населения выше в наиболее холодных и наименее солнечных регионах.

Помимо этого, утверждается, что холодных регионах регистрируется большее количество случаев возникновения цирроза печени, связанного со злоупотреблением алкоголем.

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Научные исследования
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