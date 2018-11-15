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Безопасность на саммите АСЕАН в Сингапуре обеспечивал робот

Наука

Робот-полицейский оснащен 360-градусной камерой, что позволяет полностью контролировать окружающую обстановку

Сингапур, 15 ноября 2018, 10:25 — REGNUM  Робот-полицейский, развернутый правоохранительными органами Сингапура на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), привлек внимание гостей и СМИ, сообщает Sindonews.

Робот способен перемещаться по отображенному маршруту, избегая препятствий. Представленный прототип оснащен 360-градусной камерой, что позволяет полностью контролировать окружающую обстановку, а также внутренней связью для контакта с командным пунктом.

Сообщается, что любые подозрительные действия могут быть обнаружены и отправлены на сервер для проверки. Робот не заменит полицию, а скорее облегчит ее задачу. Вместе со служащими полиции роботы смогут сосредоточиться на более высоких задачах.

Напомним, 33-ий саммит АСЕАН проходит в Сингапуре с 13 по 15 ноября 2018 года.

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Робототехника
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