Китай задумался над созданием собственного электрон-позитронного коллайдера

Пекин, , 09:15 — REGNUM Команда китайских исследователей рассказала о своем концепте создания огромного электрон-позитронного коллайдера, который может быть использован для решения физических задач, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Циркулярный электрон-позитронный коллайдер (CEPC) периметром 100 км может помочь ученым в изучении бозона Хиггса в ранний период развития Вселенной, причин столь малого количества антиматерии и поиске тёмной материи, заявил директор Института физики высоких энергий (IHEP) при Китайской академии наук Ван Ифан.

Напомним, что существование бозона Хиггса было доказано в результате опытов, проведенных на Большом адронном коллайдере (БАК) в Европе в 2012 году. После этого китайские ученые из IHEP задумались над созданием CEPC. Проект будет состоять из двух частей: создания ускорителя для сталкивания частиц на высокой скорости, а также создания детектора, который работает по принципу высокоскоростного супе-микроскопа.

Ожидается, что исследователи представят прототипы оборудования компонентов коллайдера уже к 2022 году, после чего начнется изучение их технической стабильности и целесообразности применения в рамках проекта.

Отметим, что многие ученые убеждены, что высокоэнергетический коллайдер может помочь пролить свет на многие тайны природы. Однако, власти Китая пока еще советуются с академическими кругами поднебесной в целесообразности создания подобного агрегата.