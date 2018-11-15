В Энгельсе представили прототип протеза человеческой кисти за 6 тыс. рублей

Энгельс, Саратовская область, , 08:37 — REGNUM Прототип протеза человеческой кисти представили студенты Энгельсского технологического института — филиала Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. — на конкурсе технологических разработок «Энгельс — IT-конвент», сообщает 15 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что в процессе разработки были использованы только общедоступные комплектующие, которые можно было купить в магазине радиотехники. Сам прототип студенты напечатали на 3D принтере и оборудовали его специальными механизмами. Сметная стоимость такого протеза составила менее шести тысяч рублей.

«Нам пришлось проделать большую работу за короткий промежуток времени. Изучали анатомию, чтобы понять принципы, по которым работает человеческая рука. Занимались поисками материалов и комплектующих. Как показали опыты, материал оказался стойким к механическим воздействиям. Нам еще предстоит решить ряд технических вопросов», — сообщил один из разработчиков Владислав Алексеев.

Всего жюри конкурса отметило пять лучших проектов, среди которых исследования на тему использования нейронных сетей в жизни человека, изучения систем искусственного интеллекта в образовательной сфере, мобильное приложение и другие. Победители «Энгельс — IT-конвент» отправятся на международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика», который состоится 6−7 декабря на базе Государственного университета управления в Москве.

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