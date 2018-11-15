Математик ПГНИУ реконструировал череп обезьяны бонобо

Пермь, , 08:18 — REGNUM Учёный из Пермского государственного национального исследовательского университета принял участие в разработке интерактивной реконструкции черепа обезьяны бонобо — экспоната для выставки в Государственном Дарвиновском музее (Москва). Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Реконструкция черепа представлена в виде высокоточной трёхмерной модели, которая отображается на мониторе, и распечатанном на 3D-принтере черепе с тактильным интерфейсом на основе технологий интернета вещей.

Внутри физической модели находятся гироскоп, акселерометр и микроконтроллер со встроенным WiFi-модулем, а на поверхность выведены несколько кнопок. Посетители музея могут взять образец черепа в руки, и цифровая модель на экране монитора будет вращаться вместе с распечатанной копией. Нажатия кнопок запускают на экране показ информации о строении черепа.

«По заказу Дарвиновского музея мы собрали прототип устройства, сгенерировали и протестировали программный код, а затем передали все материалы в Москву, — сообщил доцент кафедры математического обеспечения вычислительных систем ПГНИУ, кандидат физико-математических наук Константин Рябинин. — Коллеги из Дарвиновского музея подготовили и распечатали 3D-модель, выполнили чистовую сборку устройства, а затем установили на него нашу программу и получили у себя полноценный интерактивный музейный стенд».

Кроме него, в разработке макета принимала участие выпускница биологического факультета Пермского университета, ведущий научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея Мария Колесник.

Бонобо — редкий вид человекообразных обезьян, их ДНК совпадает на 98,7% с ДНК современного человека. Учёные считают бонобо исключительными животными — в отличие от других человекообразных обезьян, в семьях бонобо царит матриархат, а ещё этот вид научился подавлять агрессию и считается самым миролюбивым среди высших обезьян, к которым относятся и люди. Именно поэтому этот вид обезьян интересен учёным.

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