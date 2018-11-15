Очередная война России и Турции и первое завоевание Крыма Россией

Александр Томилин, , 02:19 — REGNUM

Профессор техасского университета в Сан-Антонио, Брайан Дэвис, представил в 2016 году свой труд, посвящённый русско-турецкой войне 1768−1774 гг. У него был труд о военном противостоянии Руси и Степи в Причерноморье с 1500 по 1700 годы, теперь, он смотрит уже на то, как регулярная по-европейски обученная и вооруженная армия России в последний раз вступила в бой с причерноморской Степью.

Собственно, военных кампаний в книге мало, автор предпочитает писать военно-политическое полотно более широкими мазками. Он показывает военно-политическую ситуацию в Восточной Европе, вызвавшей войну России и Турции. Он признаётся, что о дипломатии существует огромная литература, поэтому стоит исследовать то, что не было затронуто предшественниками. Поэтому главный акцент книги сделан на сравнение противоборствующих армий. Этим он продолжает свои тезисы из предыдущей книги «Империя и военная революция в Восточной Европе: русско-турецкие войны 18 столетия». Здесь присутствуют не только армии Османского падишаха и императрицы всероссийской, но и запорожские и донские казаки, крымские татары, валашские ополченцы. Эти малоизвестные страницы «времён Очаковских и покоренья Крыма» сами по себе интересны, но автор смотрит глубже. Армия — отражение внешней и внутренней политики государства, поэтому её назначение формирует внешняя политика, а способность выполнить его — внутренняя. В этом хорошем разборе военных сил в Причерноморье есть несомненное достоинство книги.

Следует учесть то, что понятия военная история и военный историк являются весьма и весьма условными. Нельзя изучать армию в отрыве от внешней политики или внутренней, так как слишком многое останется неясным. Вооруженные силы заточены для определённой политической задачи, а насколько — зависит от политиков. Но очень важно не просто готовиться к войне, но и в случае войны извлечь уроки из неё. Брайан Дэвис не ставит точку на Кучюк-Кайнарджийском мирном договоре, а посвящает целую главу военным реформам в России и ставит красивую точку на окончательном покорении Крыма.

Ещё одно достоинство — автор умело показал взаимосвязь регионов, как польский вопрос оказался связан с Восточным во внешней политике России. Эта внешнеполитическая картина демонстрирует не только подлинные причины событий, но и кругозор самого автора.

Поэтому эта весьма занимательная, умная и новая в своём взгляде на войны 18 века книга, которая рисует широкие политические горизонты, показывает совершенно неизвестные стороны событий, благодаря чему книга заслуживает достойного места в трудах будущих исследований о русско-турецких войнах 18 века и истории русской армии и политики.