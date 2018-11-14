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В США отложили запуск к МКС космического «грузовика» Cygnus

Наука

Запуск перенесен из-за неблагоприятных погодных условий

Вашингтон, 14 ноября 2018, 23:58 — REGNUM  Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus отложен по причине непогоды, сообщил 14 ноября на пресс-конференции представитель американского аэрокосмического агентства НАСА.

Ракета должна была вывести на орбиту автоматический корабль с грузом для Международной космической станции. Из-за низкой облачности и сильных дождей в районе космодрома на острове Уоллопс, старт перенесен на 16 ноября.

Стоит отметить, что ранее НАСА предупредило о том, что в таких условиях вероятность космического старта не превышает 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящий запуск должен стать десятым по счету случаем применения грузового космического корабля Cygnus. Он должен доставить на МКС порядка 3,4 тонны различных грузов, включая оборудование и материалы для научных исследований.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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