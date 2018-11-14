Российских атомщиков привлекут к созданию онкоцентра в Малайзии

Москва, , 18:45 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «Русатом Хэлскеа» (дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом») и Asian American Medical Group (Сингапур) договорились о совместной реализации проекта по строительству центра ядерной медицины в г. Искандар-Путери (Малайзия). Соответствующее соглашение было подписано на полях саммита АСЕАН, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект предполагает создание современного медицинского учреждения, специализирующегося на диагностике и лечении онкологических заболеваний. В состав центра войдут отделения радионуклидной диагностики, радионуклидной терапии, лучевой терапии и блок радионуклидного обеспечения на базе циклотронного радиохимического комплекса.

Проект предполагает объединение финансовых возможностей РФПИ и Госкорпорации «Росатом», а также технической экспертизы Росатома в области ядерной медицины с экспертизой AAMG, медицинской компании со штаб-квартирой в Сингапуре.

Член комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин:

«Развитие ядерной медицины — одна из стратегических задач Росатома в рамках диверсификации бизнеса. С ростом средней продолжительности жизни в мире проблема своевременной диагностики и лечения онкозаболеваний выходит на первый план. Буквально в последние годы ядерную медицину в России начали развивать на государственном уровне, и это вселяет надежду на то, что уникальные российские разработки и продукты в этой области будут все более активно использоваться для поддержания здоровья наших граждан.

Подписание соглашения о строительстве центра ядерной медицины в Малайзии силами РФПИ, «Русатом Хэлскеа» и сингапурской компании Asian American Medical Group говорит о том, что интерес к российским высоким технологиям в ядерной сфере есть и на зарубежных рынках. Растущий азиатский рынок обладает на сегодняшний день наиболее масштабными перспективами с точки зрения применения ядерных технологий, и для Росатома это хороший шанс, что называется, застолбить место на этом рынке.

Экспорт решений в области ядерной медицины позволяет поддержать это направление и внутри страны, овладеть необходимыми компетенциями и расширить рынок заказов для российских производителей оборудования для ядерной медицины и радиофармпрепаратов».