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В Греции найден древний город, построенный захваченными в плен троянцами

Наука

На полуострове Пелопоннес обнаружены остатки древнего города Тенеи

В Греции найден древний город, построенный захваченными в плен троянцами
Колонны древнегреческого города

Афины , 14 ноября 2018, 14:25 — REGNUM  В Греции на полуострове Пелопоннес обнаружены остатки древнего города Тенеи, который был построен захваченными в плен троянцами. Об этом сообщает Министерство культуры и спорта Греции.

До сих пор о местоположении Тенеи было известно лишь по историческим документам. Теперь же находки археологов подтвердили существование такого города, который располагался в 20 км к северу от Микен.

Отмечается, что древний город был обнаружен неподалеку от кладбища с захоронениями эллинистической и римской эпохи. В результате раскопок были найдены остатки глиняных, каменных и мраморных полов, керамической посуды.

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Археология
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