Биологи рассказали о полезных свойствах пробиотиков

Атланта, США, , 13:32 — REGNUM В результате употребления большого количества популярных пробиотиков у мышей повысилась плотность костей, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Immunity.

Отмечается, что американские биологи месяц кормили мышей специальным «йогуртом» с Lactobacillus rhamnosus, в результате чего плотность костей грызунов увеличилась на 10%, что заметно снизило риск развития остеопороза и переломов в преклонные годы жизни.

«(Пробиотики) действительно влияют на здоровье костей», — отметил биолог из американского университета Эмори (штат Джорджия) Роберто Пацифиси.

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Однако, по его словам, пока не понятно, какие из них полезнее. Вместе с тем постепенно становится ясно, что число микробов в пробиотике влияет на его свойства не меньше, чем сам вид бактерий, резюмировал ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студентка Национального университета Сингапура создала полезное для здоровья пиво, которое получилось в результате добавления в его состав пробиотиков, нейтрализующих токсины и вирусы, а также регулирующих иммунную систему организма.

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