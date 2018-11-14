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Биологи рассказали о полезных свойствах пробиотиков

Наука

Пробиотики влияют на здоровье костей, выяснили ученые

Атланта, США, 14 ноября 2018, 13:32 — REGNUM  В результате употребления большого количества популярных пробиотиков у мышей повысилась плотность костей, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Immunity.

Отмечается, что американские биологи месяц кормили мышей специальным «йогуртом» с Lactobacillus rhamnosus, в результате чего плотность костей грызунов увеличилась на 10%, что заметно снизило риск развития остеопороза и переломов в преклонные годы жизни.

«(Пробиотики) действительно влияют на здоровье костей», — отметил биолог из американского университета Эмори (штат Джорджия) Роберто Пацифиси.

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Однако, по его словам, пока не понятно, какие из них полезнее. Вместе с тем постепенно становится ясно, что число микробов в пробиотике влияет на его свойства не меньше, чем сам вид бактерий, резюмировал ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студентка Национального университета Сингапура создала полезное для здоровья пиво, которое получилось в результате добавления в его состав пробиотиков, нейтрализующих токсины и вирусы, а также регулирующих иммунную систему организма.

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Научные исследования
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