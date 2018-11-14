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Учёные: антарктический криль не реагируют на закисление океана

Наука

Антарктический криль устойчив к повышению кислотности воды

Хобарт, Австралия, 14 ноября 2018, 11:36 — REGNUM  Учёные из Австралии пришли к выводу, что взрослые особи антарктического криля не реагируют на повышение кислотности воды. Об этом сообщается в журнале Communications Biology.

Исследователи поместили взрослых особей криля в морскую воду с разными уровнями pH и держали их там на протяжении 46 недель. Они оценивали выживаемость, размер, массу и другие физиологические параметры.

Результаты показали, что уровень pH, который прогнозируется Мирового океана на XXI век, почти не повлиял на физиологические процессы криля. Взрослые особи могли активно поддерживать кислотно-щелочной баланс жидкости в организме, повышая свою устойчивость к закислению океана.

Таким образом, важный для экосистемы антарктический криль оказался менее уязвим к последствиям изменения климата, чем считалось ранее.

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Научные исследования
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