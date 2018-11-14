Учёные обнаружили карликовую галактику около Млечного Пути

Кембридж, Великобритания, , 11:25 — REGNUM Международная группа учёных обнаружила около Млечного Пути ранее неизвестную карликовую галактику. Об этом сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Галактика расположена по соседству с Млечным Путем. Она получила название Antlia 2 и классифицирована как карликовая галактика. Учёные обнаружили её с помощью телескопа Gaia Европейского космического агентства.

Отмечается, что Antlia 2 прячется за диском Млечного Пути. Из-за этого, а также из-за слабой светимости и низкой плотности её не удавалось обнаружить раньше.

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