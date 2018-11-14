Глава КНР поздравил APSCO с 10-летием развития космического сотрудничества

Пекин, , 09:36 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству (APSCO) в связи с ее десятилетием, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

По словам председателя Си, космос является общим достоянием человечества и только ждет освоение со стороны человечества, развития и использование в мирных целях. Китай выступает за совместное участие всех стран мира в освоении космоса на основе равенства, взаимной выгоды, мирного использование и инклюзивного развития.

Си также указал, что члены и организации играют активную роль в продвижении тесного сотрудничества с области освоения космоса, а также развития и приложения космических технологий. Китай же продолжит активно поддерживать APSCO в духе консолидации сотрудничества во имя взаимной выгоды и развития космических технологий.

Напомним, что Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству было основана в 2005 году, а ее штаб-квартира расположена в Пекине. В ее состав входят Бангладеш, Иран, Китай, Монголия, Перу и Таиланд. Она также ведет сотрудничество с Индонезией, Турцией, Малайзией, Россией, Филиппинами и Шри-Ланкой.