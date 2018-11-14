Назван лучший вуз России в рейтингах RUR по медицине и науках о жизни

Москва, , 08:45 — REGNUM Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) был признан лучшим среди вузов России, представленных в предметных рейтингах по медицине и науках о жизни по версии Round University Ranking, сообщается на сайте агентства.

В 2018 году количество российских ведущих вузов в международном рейтинге RUR увеличилось с 19 до 27. Всего в рейтинге по медицинским наукам (Medical Sciences) представлены 483 вуза, в науках о жизни (Life Sciences) — 568.

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Так, в рейтинге Life Sciences МГУ занял 106-е место, вторым среди вузов РФ стал Томский государственный университет (ТГУ, 163-е место). В рейтинге Medical Sciences МГУ занял 209-е место, Российский университет дружбы народов (РУДН, 245-е место), ТГУ — 250-е.

На первом месте в рейтинге Medical Sciences находится Гарвардский университет (США), в Life Sciences — университет Джонса Хопкинса (США).

Напомним, ранее Московский государственный университет им. Ломоносова стал лучшим среди вузов России в трех из четырех предметных рейтингов по версии Times Higher Education (THE).

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