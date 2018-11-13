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В США готовят запуск на МКС ракеты-носителя с грузовым кораблем Cygnus

Наука

Автоматический грузовой корабль доставит на орбитальную станцию 3,4 тонны груза, включая оборудование для научных исследований

В США готовят запуск на МКС ракеты-носителя с грузовым кораблем Cygnus
Иллюстрация: Nasa.gov
МКС

Вашингтон, 13 ноября 2018, 23:18 — REGNUM  В США готовят к запуску на орбиту ракету-носитель Antares с грузовым автоматическим космическим кораблем Cygnus, сообщает 13 ноября пресс-служба национального аэрокосмического агентства НАСА.

Космический грузовик Cygnus должен выйти на околоземную орбиту 15 ноября и доставить на МКС 3,4 тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных исследований и экспериментов.

Ракета-носитель Antares уже доставлена к стартовой площадке космодрома на острове Уоллопс у атлантического побережья штата Вирджиния.

Отмечается, что это будет десятый по счету полет космических грузовых кораблей Cygnus. Первый состоялся в 2013 году.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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