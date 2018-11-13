Гигантский подводный червь обнаружен в Новой Зеландии. Видео

Веллингтон, , 21:01 — REGNUM У побережья Новой Зеландии дайверы смогли снять на видео неизвестный восьмиметровый морской организм, похожий на гигантского червя.

Видеозапись была опубликована на видеохостинге YouTube.

Существо светлого оттенка достигает восьмиметровой длины и медленно извиваясь, проплывает на небольшой глубине.

Дайверы уточнили, что по форме существо было похоже на большой «носок».

Ученые полагают, что запечатленное дайверами существо может быть колонией морских организмов под названием пиросомы, которые способны составлять с виду единое тело.

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