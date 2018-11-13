Лев Гумилёв, биополитика, евразийство и национализм

Александр Томилин, , 20:30 — REGNUM

После снятия монополии на идеологию в России стали чрезвычайно популярны самые разные «концепции». Эта мода затронула историческую науку, когда в ней стали появляться, по выражению диссидента Окулова, разные «теории тамбовских интеллигентов». Особенно стали популярны труды лиц, не бывших в ладах с советской властью. Одним из таких был сын знаменитого поэта и офицера Николая Гумилёва и поэтессы Анны Ахматовой — Лев Гумилёв. Его теория этногенеза евразийского этноса (во многом основанная на эмигрантской теории) выглядела в 1990-х ново и оригинально, чем завоевала себе немало поклонников. Однако научного анализа этой концепции, без гнева и пристрастия, так и не появилось ввиду чрезмерного восторга или ненависти в адрес автора.

Такую попытку делает Марк Бассин, профессор Сёдерторского университета в Стокгольме, который получил образование на географическом факультете МГУ, защитив диссертацию по путешествиям русских в Сибири и на Дальнем Востоке. Начав книгу с рассказа о своём знакомстве с творчеством и судьбой самого Льва Гумилёва, автор приступает к разбору компонентов его теории.

Эта книга не даст читателю отвлечься от неё — даже противникам или сторонникам теории Льва Гумилёва, перечитывающим её взвешенное изложение на фоне эпохи. Генетика и география, реакция на его наследие как со стороны коммунистов, так и националистов, история о том, как из малоизвестной околонаучной теории гумилёвское евразийство выросло в идеологический конструкт. Автор старается максимально аутентично передать смысл терминов гумилёвской теории, бережно и с интересом относясь к интеллектуальной игрушке сына двух великих поэтов. Это не просто рассказ об идее и её интерпретациях, но и рассказ об истории науки в ХХ веке, как наука и политика зачастую переплетались и это сплетение рождало разные теории, попытки реализации которых, как нацизм, зачастую приводили к крови.

В научном плане эта книга заслуживает одних похвал. Это не очередная биография Гумилёва, но объективная книга о его идее, её происхождении и судьбе в головах русских читателей его книг.

К минусам можно было причислить отсутствие глубокого анализа наследия Гумилёва, без которого часть о теории Гумилёва превращается в простой её пересказ. Однако, чтобы написать книгу о столь спорной теории без гнева и пристрастия, добротно, грамотно, нужно умение. Книга должна быть прочитана всеми, кто проявлял интерес к истории национализма, идейных течений ХХ века и истории науки, и потому было бы отрадно видеть её в переводе на русский язык.