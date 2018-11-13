«Мандатами голосовать надёжнее»: в Москве открылось общее собрание РАН

Москва, , 15:44 — REGNUM Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, к передовым цифровым технологиям, персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению, учет взаимодействия человека, природы и технологий, противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, развитие высокопродуктивного и экологически чистого агро‑ и аквахозяйства — те семь вызовов и приоритетов науки, которым посвящено Общее собрание Российской академии наук. Оно проходит 13 и 14 ноября.

«Сформирован Координационный совет и семь Советов по приоритетам, которые возглавляются членами Российской академии наук», — сообщил президент РАН академик Александр Сергеев, добавив, что в течение двух дней, в рамках Общего собрания будут обсуждаться «первые предложения, которые Советы по приоритетам сформулировали и вынесли на наше обсуждение».

"От нашей с вами работы зависит то, как быстро наша страна встанет на рельсы инновационного развития, и как скоро мы преодолеем наше технологическое отставание от стран-экономических лидеров, локомотивов научно-технического прогресса», — подчеркнул глава РАН.

Пока, похоже, технологическое отставание все же сказывается на работе самих учёных: впервые примененное электронное голосование забуксовало. Кто-то кнопки не так нажимал, а, может, система не слишком отлажена — в итоге голосовали мандатами, как и в былые времена. Но это лишь техническая накладка, гораздо важнее, насколько РАН готова к выполнению тех задач, которые поставлены Стратегией научно-технологического развития России.

«У нас очень серьезные задачи, серьёзные проблемы, у нас нет избытка трудовых и финансовых ресурсов в стране, геополитическая ситуация тоже не располагает к тому, чтобы мы заимствовали знания и технологии из-за рубежа», — отметил академик Сергеев. — «Мы должны понимать, что многократно возрастает роль наших главных богатств: это интеллекта и креативности нации, носителями которых всегда была Российская академия наук».

Глава РАН напомнил о тех важных событиях, которые произошли с момента прошлого Общего собрания РАН в марте 2018 года. Это подписание президентом Путиным майского Указа, «с формулировкой новых национальных проектов, среди которых национальный проект «Наука», а также корректировка Федерального закона №253, который «в значительной степени расширяет полномочия, но и увеличивает ответственность РАН в научно-исследовательском секторе страны».

Куратор Нацпроекта «Наука», заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что принято решение о выделении значительных финансовых ресурсов на поддержку науки и реализацию нацпроекта: порядка 635 млрд рублей, из которых 404 млрд — средства федерального бюджета.

«Необходимо отметить, что Российской академии наук отводится одна из ключевых ролей в реализации поставленных задач, — заявила вице-премьер. — В июле текущего года в Федеральный закон о РАН были внесены важные изменения, расширяющие ее функции и полномочия». В частности, расширены сферы деятельности Академии, к ним отнесено прогнозирование основных направлений научно-технического, социально-экономического развития России, а также научно-методическое руководство научными организациями и образовательными учреждениями».

Вице-премьер посетовала, что в ряде отраслей науки наблюдается снижение количества исследований в 2016—2017 годах, в том числе по клеточным технологиям (37%), биоинженерии (30%), диагностики наноматериалов и наноустройств (30%), высокопроизводительным вычислительным системам (32%), геномным технологиям (32%).

«Мне кажется, что эти цифры должны вас не просто удивить, они должны вас напугать», — заявила Голикова, обращаясь к учёным, добавив, что необходимо «категорически менять то, что у нас сегодня происходит», в частности, поднять эффективность научных исследований, провести инвентаризацию уже разработанных НИОКРов и их вовлечение в экономический оборот.

Каким образом будут осуществляться эти «категорические перемены», вице-премьер не уточнила. Она лишь указала на то, что ученые «должны посмотреть на структуру работ своих научных организаций», чтобы понять отвечают ли они стратегическим приоритетам, которые стоят не только перед РАН, но и перед страной. Видимо, речь о новых реорганизациях, от которых Академия наук порядком подустала за время реформ с 2013 года. Впрочем, цель благая — «распространить положительную динамику ряда отраслей науки на все научные направления».