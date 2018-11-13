Учёные создали способ доставки CRISPR с помощью магитных наночастиц

Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Учёные из США разработали способ доставки компонентов системы CRISPR/Cas9 к клеткам при помощи магнита. Об этом сообщается в журнале Nature Biomedical Engineering.

Учёные упаковали компоненты системы редактирования генома CRISPR/Cas9 в вирусные частицы насекомых, покрыв их наночастицами оксида железа. С помощью магнитного поля их можно «включать» в ткани.

Отмечается, с помощью способа магнитной доставки CRISPR учёные смогли локально сломать ген в опухоли у мышей.

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