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Учёные создали способ доставки CRISPR с помощью магитных наночастиц

Наука

С его помощью удалось локально сломать ген в опухоли у мышей

Учёные создали способ доставки CRISPR с помощью магитных наночастиц
NIH Image Gallery
Технология CRISPR-Cas9

Вашингтон, 13 ноября 2018, 13:43 — REGNUM  Учёные из США разработали способ доставки компонентов системы CRISPR/Cas9 к клеткам при помощи магнита. Об этом сообщается в журнале Nature Biomedical Engineering.

Учёные упаковали компоненты системы редактирования генома CRISPR/Cas9 в вирусные частицы насекомых, покрыв их наночастицами оксида железа. С помощью магнитного поля их можно «включать» в ткани.

Отмечается, с помощью способа магнитной доставки CRISPR учёные смогли локально сломать ген в опухоли у мышей.

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Научные исследования
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