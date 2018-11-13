Учёные проследили историю трюфелей

Париж, , 13:03 — REGNUM Учёные из Франции отсеквенировали геномы четырёх видов трюфелей и проследили их историю. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology&Evolution.

Учёные рассмотрели геномы четырёх видов трюфелей — итальянского (Tuber magnatum), черного русского (Tuber aestivum), степного (Terfezia boudieri) и белого (Choiromyces venosus).

Выяснилось, что предки этих грибов разделились около 140 млн лет назад. Но при этом они имеют много общих признаков.

У них оказалось ограниченное количество генов, кодирующих ферменты, расщепляющие клеточные стенки растений. Кроме того, они обладают повышенной экспрессией генов, ассоциированных с биосинтезом веществ, придающих трюфелям характерный аромат.

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