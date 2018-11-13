Вторник, 13 Ноября 2018 года
12:59:28 МСК

Учёные создали робота, который жестикулирует по записям TED Talks

Наука

Система сопровождает синтезированную речь правдоподобными жестами

Сеул, 13 ноября 2018, 12:45 — REGNUM  Учёные из Южной Кореи разработали трёхмерную систему, способную сопровождать речь жестами по записям выступлений спикеров на TED Talks. Об этом сообщается на портале Arxiv.org.

Учёные использовали алгоритм разметки позы OpenPose, с помощью которого им удалось научить систему сопровождать синтезированную речь правдоподобными жестами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные создали робота, способного различать предметы, которые он никогда раньше не видел, различать их по форме и выполнять простые действия по их перемещению.

Читайте также: Учёные создали робота, способного различать предметы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Робототехника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить