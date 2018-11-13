Учёные создали робота, который жестикулирует по записям TED Talks

Сеул, , 12:45 — REGNUM Учёные из Южной Кореи разработали трёхмерную систему, способную сопровождать речь жестами по записям выступлений спикеров на TED Talks. Об этом сообщается на портале Arxiv.org.

Учёные использовали алгоритм разметки позы OpenPose, с помощью которого им удалось научить систему сопровождать синтезированную речь правдоподобными жестами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные создали робота, способного различать предметы, которые он никогда раньше не видел, различать их по форме и выполнять простые действия по их перемещению.

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