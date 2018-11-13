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Учёные открыли эффект блокировки атомов ионами

Наука

Подобный эффект можно применить для создания квантового компьютера

Берлин, 13 ноября 2018, 12:08 — REGNUM  Учёные из Германии провели эксперимент, в котором показали, что ионы блокируют образование ридберговских атомов в холодном бозе-конденсате атомов рубидия-87. Об этом сообщается в журнале Physical Review Letters.

Исследователи «отрывали» электроны от атома и с помощью электрического поля «перетаскивали» получившийся ион. В результате они обнаружили, что на небольших расстояниях образование ридберговских атомов почти полностью подавлялось.

Отмечается, что подобный эффект можно применить для создания квантового компьютера, а также для точного измерения электрического поля.

Добавим, что ридберговский атом представляет собой атом сильно возбужденный атом с «оторванным» электроном. Бозе-конденсатом называют состояние квантовых частиц при очень низкой температуре и очень низкой энергии.

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Научные исследования
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