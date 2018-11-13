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РАН активно участвует в решении многих стоящих перед РФ задач — Медведев

Наука

В Москве проходит общее собрание членов РАН

РАН активно участвует в решении многих стоящих перед РФ задач — Медведев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 13 ноября 2018, 11:19 — REGNUM  Российская академия наук (РАН) активно участвуете в решении многих ключевых задач, которые стоят перед Россией, об этом говорится в приветственной телеграмме премьер-министра РФ Дмитрия Медведева участникам собрания членов РАН, опубликованной 13 ноября на сайте правительства.

«Сегодня академия пользуется заслуженным уважением во всём мире как высшая научная организация России, — говорится в телеграмме. — Вы активно участвуете в решении многих ключевых задач, стоящих перед страной».

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По его словам, от работы РАН зависит реализация национальных проектов в науке, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и многих других областях, а значит и будущее России.

Напомним, общее собрание членов РАН проходит 13−14 ноября в Москве, его темой станут приоритеты научно-технологического развития страны.

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