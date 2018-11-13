Нужно разобраться: о не справившихся с тестами преподавателях математики

Барнаул, , 08:57 — REGNUM Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков не стал бы делать скоропалительных выводов относительно информации Роспотребнадзора о не сдавших тесты учителях математики и информатики. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги аттестации преподавателей-предметников, проведённой в рамках госпрограммы по повышению качества образования, он, в частности, отметил:

«Я бы не делал скоропалительных выводов, а использовал результаты данного тестирования для другого, более целевого, уточняющего исследования. Нужно понять, в чем отличие учителей, которые успешно сдали и не сдали экзамен.

Если исследование покажет, что результаты экзамена достаточно точно отражают реальный уровень компетенций учителей математики, это одно. В этом случае нужно поднимать вопрос о качестве кадров, разбираться почему возникли проблемы с их подготовкой. А это может быть следствием некачественного обучения в вузах или следствием оттока из школ высококвалифицированных учителей, или результат неэффективности системы повышения квалификации. В зависимости от результатов исследования четко формулировать проблему и искать адекватное решение.

Если же четкой корреляции между уровнем подготовки учителя и его результатом на экзамене не будет обнаружено, то это уже камень в сторону процедуры, содержания и методики проведения экзамена. Если грамотный специалист не смог успешно сдать экзамен, аналог которого используется для оценивания школьников, то возникает вопрос к его адекватности как инструмента оценивания.

Считаю, что без анализа и дополнительного исследования принимать какие-либо решения неразумно. Однако в качестве гипотезы предположу, что могли играть все перечисленные мной факторы.

В школах не хватает учителей, сложно представить, что в таких условиях будет идти конкурентный отбор самых квалифицированных специалистов. Также, на мой взгляд, большое влияние на результат оказал перенос акцента с содержания и методики деятельности учителя на формальные показатели и отчетность, который произошел где-то 10 лет назад. Сложно ожидать, что будет расти качество обучения и профессиональные компетенции учителя, если вместо методики обучения на семинарах и курсах повышения квалификации учителя обсуждают формы отчетности и правила заполнения таблиц с отчетами и планами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, данные о том, что половина учителей математики и информатики по результатам тестов не справилась с работой по своему предмету, приводил ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Исследование, в котором приняли участие 22 тысячи педагогов из 67 регионов России, проходило анонимно, в нем также учитывались условия работы учителей, в частности, тип школы, населенного пункта, стаж и возраст участников.

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