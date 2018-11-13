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В центральном Китае найдена каменная кирка бронзового века

Наука

Находка была обнаружена близ деревни Фэнхуандянь в Дуньхуа командой исследователей из Исследовательского института культуры и истории провинции Цзилинь

Чанчунь, Китай, 13 ноября 2018, 06:25 — REGNUM  Руины поселения бронзового века были обнаружены в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

На месте раскопок была обнаружена кирка, недоделанный наконечник стрелы и прочие изделия из камня. Все они были обнаружены в каменных пещерах, сообщил один из исследователей по имени Чжан Фуйоу.

«Каменная кирка имеет 43 см в длину при весе 5,3 кг, она является одной из крупнейших каменных кирок, найденных в Китае», — заявил Чжан, добавив, что найденные руины могут относиться к поселениям древних этнических групп северо-востока Китая и представлять высокую научную ценность.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной части Китая учеными была обнаружена нефритовая секира эпохи позднего неолита возрастом более 4 тыс. лет.

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Археология
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