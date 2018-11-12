Воронеж станет центром международной онкологической школы

Воронеж, , 18:20 — REGNUM Центр международной онкологической школы появится в Воронеже. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 12 ноября на встрече губернатора Александра Гусева с министром социальных ресурсов Венгрии доктором Миклошем Кашлером. Одной из главных тем встречи стала совместная работа в части исследований и лечения онкологических заболеваний

«Мы планируем сотрудничество на разных уровнях подготовки студентов-медиков. Это касается взаимных стажировок, обмена опытом, проведения молодежных конференций. То же самое можно сказать о практикующих медиках — намерены сотрудничать на всех уровнях. Кроме того, договорились, что будет создана международная онкологическая школа с центром в трех городах: Москве, Воронеже и Будапеште. Здесь речь идет о совместной работе в области научно-исследовательской деятельности, в частности, исследовании молекулярной патологии белка», — сообщил по итогам встречи Миклош Кашлер.

«Мы фактически находимся на старте реформирования направления, связанного с лечением онкозаболеваний, в рамках национального проекта, который будет запущен с 2019 года. На эти цели планируется выделить большие средства, и нам не хотелось бы ошибиться в подходах. Необходимо сразу встать на самую современную основу, чтобы получить максимальный результат», — сказал воронежский губернатор.

Отметим, что Воронежский государственный медуниверситет (ВГМУ) уже не первый год сотрудничает с венгерскими коллегами. Так, с 2014 года действует соглашение о сотрудничестве между ВГМУ и Национальным институтом онкологии в Венгрии. Специалисты из Венгрии приезжали в Воронеж, где читали лекции, студенты воронежского и венгерских вузов участвуют в международных конференциях.