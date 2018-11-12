Украинский ученый пугает жителей Закарпатья мощными землетрясениями

Киев, , 18:15 — REGNUM В Закарпатской области в ближайшие 20 лет может произойти мощное землетрясение, заявил заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Кендзер, сообщает 12 ноября «112 Украина».

По его словам, ранее в Закарпатье были землетрясения мощностью до восьми баллов. И хотя никто реально не может предсказать, будут ли мощные землетрясения в будущем, лучше перестраховаться, считает Кендзер. Он отметил, что нужно соблюдать нормы строительства в сейсмически опасных зонах.

Напомним, ранее в Одесской области прошло землетрясение магнитудой 2−3. Землетрясение стало эхом другого землетрясения, эпицентр которого был в районе Румынии, где толчки были магнитудой 5,7.