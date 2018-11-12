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Украинский ученый пугает жителей Закарпатья мощными землетрясениями

Наука

Будут ли они или нет – никто предсказать не может

Киев, 12 ноября 2018, 18:15 — REGNUM  В Закарпатской области в ближайшие 20 лет может произойти мощное землетрясение, заявил заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Кендзер, сообщает 12 ноября «112 Украина».

По его словам, ранее в Закарпатье были землетрясения мощностью до восьми баллов. И хотя никто реально не может предсказать, будут ли мощные землетрясения в будущем, лучше перестраховаться, считает Кендзер. Он отметил, что нужно соблюдать нормы строительства в сейсмически опасных зонах.

Напомним, ранее в Одесской области прошло землетрясение магнитудой 2−3. Землетрясение стало эхом другого землетрясения, эпицентр которого был в районе Румынии, где толчки были магнитудой 5,7.

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Землетрясения
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