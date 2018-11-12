Сомали против Кипра. Определены страны — лидеры и аутсайдеры по рождаемости

Сиэтл, США, , 19:25 — REGNUM Почти половина стран планеты испытывает нехватку медицинского и медицинского персонала, рождаемость в мире постепенно снижается последние 70 лет, в половине смертей на планете виноваты четыре фактора, а средняя продолжительность жизни на земле выросла за 70 лет на 22 года — к таким главным выводам пришли авторы нового большого международного научного исследования Global Burden Disease, сообщает AMNA.

Исследователи подсчитали, что минимальное число врачей для страны, которое позволит оказывать достаточную медицинскую помощь населению, — это по крайней мере 30 врачей, 100 медсестер и пять фармацевтов на каждые 10 000 жителей. В 2017 году этому критерию соответствовала только 41 страна.

При этом глобальная рождаемость показывает снижение после 1950 года. В 2017 году 91 страна имела рождаемость менее двух детей на одну женщину, что означает, что численность населения этих стран невозможно поддерживать. В период между 2010—2017 годами в 33 странах сократилось население, включая Грецию, Португалию, Испанию, Румынию, Польшу, Грузию, Японию и Кубу. Антирекорд здесь принадлежит Кипру, где в среднем рождается только один ребенок на одну женщину. С другой стороны, в 104 странах с течением времени рождаемость растет, равно как и их население: здесь рекордсмен — Африка, где женщина рожает в среднем семь детей. В списке лидеров рождаемости — Чад (6,7), Сомали (6,1), Мали (6), а также и Афганистан (6) (все эти четыре страны входят в список наименее развитых стран мира по данным ООН на 2018 год).

В исследовании отмечается также, что в половине всех смертей на международном уровне в истекшем году виноваты четыре фактора — гипертензия, курение, сахар и ожирение. Кроме того, за 1950−2017 годы средняя продолжительность жизни на международном уровне выросла примерно на 22 года.

В ходе данного исследования ежегодно оценивается состояние здоровья в мире. Результаты исследования были представлены в медицинском журнале The Lancet. Возглавляет исследование профессор Кристофер Мюррей, директор Института показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона в Сиэтле.