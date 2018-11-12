Учёные зафиксировали вращение экзопланеты вокруг звезды

Париж, , 15:32 — REGNUM Учёные из Европейской южной обсерватории смогли зафиксировать вращение экзопланеты вокруг своей звезды. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Как отмечается в сообщении, на кадрах видно вращение планеты вокруг звезды. Объект пролетает над кромкой диска в тот момент, когда звезда и газовый гигант обращены в сторону Земли.

Наиболее интенсивно этот процесс проходил с 2014 по 2016 год. По словам учёных, им удалось совершить большой шаг, который станет «началом новой эры в изучении и открытии экзопланет».

Добавим, что звезда Бета Живописца является второй по яркости в созвездии Живописца. Она находится на расстоянии 64 световых года от Солнечной системы. Планета Бета Живописца b была открыта в 2009 году.

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