Казахстан импортировал из США утиное филе, зараженное сальмонеллой

Тараз, Казахстан, , 14:20 — REGNUM Сотрудники комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана обнаружили в одном из магазинов Тараза утиное филе с сальмонеллой. Об этом 12 ноября сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет общественного здоровья.

Утиное филе было импортировано из США. В настоящее время происходит изъятие опасной продукции, а также принимаются меры административного характера в отношении продавцов продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временное ограничение на ввоз животноводческой продукции пяти российских производителей мяса. В продукции российских компаний была найдена сальмонелла.

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