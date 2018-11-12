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Казахстан импортировал из США утиное филе, зараженное сальмонеллой

Наука

В настоящее время происходит изъятие опасной продукции

Тараз, Казахстан, 12 ноября 2018, 14:20 — REGNUM  Сотрудники комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана обнаружили в одном из магазинов Тараза утиное филе с сальмонеллой. Об этом 12 ноября сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет общественного здоровья.

Утиное филе было импортировано из США. В настоящее время происходит изъятие опасной продукции, а также принимаются меры административного характера в отношении продавцов продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временное ограничение на ввоз животноводческой продукции пяти российских производителей мяса. В продукции российских компаний была найдена сальмонелла.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан ограничил ввоз животноводческой продукции пяти компаний из России

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Пищевая промышленность
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