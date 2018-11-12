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Учёные: в горах люди научились лучше усваивать крахмал и защищаться от оспы

Наука

Учёные проследили историю адаптации людей к суровым условиям жизни в Андах

Сантьяго, 12 ноября 2018, 12:46 — REGNUM  Учёные из Чили и США пришли к выводу, что жители высокогорных районов Анд научились эффективнее, чем жители равнин, усваивать крахмал и защищаться от оспы. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные проследили историю адаптации людей к суровым условиям жизни в высокогорье. Они отсеквенировали полные геномы семи человек, живших в районе озера Титикака на территории современного Перу.

Выяснилось, что за прошедшие тысячелетия жители высокогорий адаптировались к высотной гипоксии: у них появились мутации в гене DST. Кроме того, они приспособились к богатому крахмалом рациону, а также повысили иммунитет во время эпидемий оспы.

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Научные исследования
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