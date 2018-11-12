Орангутаны оказались способными создавать крючки для добычи еды

Вена, , 12:23 — REGNUM Учёные из Австрии и Великобритании обнаружили у одного из видов орангутанов способность создавать крючки из проволоки, чтобы достать еду. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Учёные провели ряд экспериментов с суматранскими орангутанами. Пять взрослых особей получили экспериментальную установку в виде горизонтальной и вертикальной труб, внутри которых находилась корзинка с угощением, а также орудие — металлическую проволоку.

Животные довольно быстро справились с заданием, сумев смастерить ключок из проволоки и достать угощение.

Отмечается, что создание инструментов является исключительно инновационным умением. Т. е. оно требует взаимодействия с предметом и понимания того, как его использовать. Предыдущий опыт здесь играет меньшую роль.

Читайте также: Видео: какаду Гоффина способны создавать инструменты из картона