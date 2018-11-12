Орангутаны оказались способными создавать крючки для добычи еды

Вена, 12 ноября 2018, 12:23 — REGNUM Учёные из Австрии и Великобритании обнаружили у одного из видов орангутанов способность создавать крючки из проволоки, чтобы достать еду. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.
Учёные провели ряд экспериментов с суматранскими орангутанами. Пять взрослых особей получили экспериментальную установку в виде горизонтальной и вертикальной труб, внутри которых находилась корзинка с угощением, а также орудие — металлическую проволоку.
Животные довольно быстро справились с заданием, сумев смастерить ключок из проволоки и достать угощение.
Отмечается, что создание инструментов является исключительно инновационным умением.
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